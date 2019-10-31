Haberler Web TV Maltepe'de feci kaza! D-100 Karayolu kilitlendi...

Maltepe'de feci kaza! D-100 Karayolu kilitlendi...

31.10.2019 21:52

Maltepe D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü kaza yaptı. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Ankara istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları