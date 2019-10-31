Maltepe D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü kaza yaptı. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Ankara istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Midibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Maltepe'de feci kaza! D-100 Karayolu kilitlendi...31.10.2019 21:52
- Maltepe'de feci kaza! D-100 Karayolu kilitlendi...
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