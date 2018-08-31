Maltepe'de ayaklarıyla motosiklet süren maganda yakalandı 31 Ağustos 2018, Cuma

Maltepe sahil yolunda akan trafikte ayaklarıyla motosiklet kullanan maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. Magandaya trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 4 bin 800 TL para cezası verildi. Aynı maganda Haziran ayında da trafikte şov yapmış ve polis ekipleri tarafından ehliyetine el konulmuştu.