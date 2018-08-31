Yol Durumu

Maltepe'de ayaklarıyla motosiklet süren maganda yakalandı

31 Ağustos 2018, Cuma

Maltepe sahil yolunda akan trafikte ayaklarıyla motosiklet kullanan maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. Magandaya trafiği tehlikeye düşürmek, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 4 bin 800 TL para cezası verildi. Aynı maganda Haziran ayında da trafikte şov yapmış ve polis ekipleri tarafından ehliyetine el konulmuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları