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Maltepe'de aşırı yağış: Araçlar güçlükle ilerliyor

11 Aralık 2018, Salı

İstanbul Maltepe Başıbüyük'te yağışlarla birlikte yolda su birikintisi oluştu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.


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