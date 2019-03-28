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Malta ordusu kaçırılan tankerde güvenliği sağladı! İşte ilk görüntüler

28.03.2019 11:07

Son dakika haberine göre Malta ordusu göçmenler tarafından kaçırılan gemide kontrolü sağladı. Kontrolün sağlandığı tanker Malta limanına yanaştırıldı.


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