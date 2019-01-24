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Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da! Başkan Erdoğan Külliye'de resmi törenle karşıladı

24 Ocak 2019, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Ziyaret, Malta'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor.


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