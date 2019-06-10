Mali'de kanlı saldırı: 100 kişi öldü 10.06.2019 15:57

Son dakika haberine göre Afrika ülkesi Mali'nin Sobanekou köyünde yapılan silahlı saldırıda 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. OIayın terör saldırısı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Paris merkezli haber kanalı France 24'ün Mali Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Mali'nin merkez bölgesindeki Dogon etnik grubu mensuplarının yaşadığı bir köye yapılan silahlı saldırıda en az 95 kişi öldü. Reuters haber ajansı ölü sayısının en az 100 olduğunu aktardı.



Ülkenin kuzey ve orta kesimleri 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.



Ogossagou köyündeki Fulanilere 23 Mart'ta üzerlerinde Dozos avcı grubuna ait kıyafetler bulunan silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve, birçok ev ateşe verilmişti.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü MINUSMA, şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.