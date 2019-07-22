UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda E.Y. Malatyaspor ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kuralarında Evkur Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turu geçmesi halinde Connah's Quay - Partizan eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
Malatyaspor ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu (Video)22.07.2019 16:09
- Abdulhalik Çimen'in babası Ahmet Çimen hayatını kaybetti!
- Fenerbahçe - Wolfsburg canlı anlatım izle | Hazırlık maçı
- Heyet Ankara'dayken ABD'li general Kenneth McKenzie'den büyük terbiyesizlik
- Malatyaspor ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu (Video)
- SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlarının Erzurum semalarındaki prova uçuşları nefes kesti
- Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu
- Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu
- Akçakoca'da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı
- Düzce'deki sel felaketinden acı haber! Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
- İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu: 271 milyon dolar ele geçirildi
- Batman'da uyuşturucu operasyonu! TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi
- Binali Yıldırım İzmir'de kendisini kaşılayan halka böyle seslendi: Sizleri özlemişim
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.