Malatya'da silahlı kavga 1 ölü, 4 yaralı 31 Ekim 2018, Çarşamba

MALATYA'da 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan 2 kişi, darp neticesinde de 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Emrah Yıldırım (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.