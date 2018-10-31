Malatya'da silahlı kavga 1 ölü, 4 yaralı

MALATYA'da 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan 2 kişi, darp neticesinde de 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Emrah Yıldırım (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da silahlı kavga 1 ölü, 4 yaralı31 Ekim 2018, Çarşamba
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