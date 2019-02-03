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Malatya'da otele pompalı tüfekle saldırı

03 Şubat 2019, Pazar

Malatya'da 5 katlı bir otele pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.


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