Malatya'da 5 katlı bir otele pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.
Malatya'da otele pompalı tüfekle saldırı03 Şubat 2019, Pazar
- Malatya'da otele pompalı tüfekle saldırı
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