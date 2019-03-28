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Malatya'da korkutan deprem! Son depremler...

28.03.2019 09:53

Son dakika haberine göre Malatya'nın Arguvan ilçesinde sabah 7.19'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.


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