Malatya'da korkutan deprem! Son depremler... 28.03.2019 09:53

Son dakika haberine göre Malatya'nın Arguvan ilçesinde sabah 7.19'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.