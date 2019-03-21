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Malatya'da korkutan deprem!

21.03.2019 09:23

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 8.51'de gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.


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