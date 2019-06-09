Malatya'da düğün salonunda korkutan yangın! 09.06.2019 21:38

Malatya'da, düğün salonunda çıkan yangın panik yarattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, salonda hasar meydana geldi.

Malatya'da bir düğün salonunda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakınca Mahallesi on bin konutlar mevkiinde bulunan bir düğün salonunda düğün hazırlığı yapıldığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm salona yayılırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın, düğün salonu yanında bulunan araçlara sıçramadan söndürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.