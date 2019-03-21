Malatya'da deprem! Öğretmen ve öğrenciler korku içinde tahliye oldular 21.03.2019 10:22

Malatya’nın Arguvan ilçesinde art arda yaşanan depremler korkuya neden oldu. Malatya'da Saat 08.25’de Arguvan ile Hekimhan ilçesi sınırında büyüklüğü 3.1 olan bir deprem daha meydana geldi. Depremler sonrası vatandaşlar evlerini terk ederken, okullarda da öğretmen ve öğrenciler korku içinde tahliye oldular. Paniğe neden olan depremlerde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.