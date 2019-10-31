Malatya'da cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde iddiaya göre kan davası nedeniyle yaşanan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Malatya'da cinayet anı saniye saniye kameraya yansıdı31.10.2019 23:21
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