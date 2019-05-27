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Malatya'da akılalmaz intikam! Kendisini bıçaklayan kadını, hastaneden çıkınca av tüfeğiyle yaraladı

27.05.2019 15:37

Malatya'da, Azime D., tartışma sırasında, dini nikahla birlikte yaşadığı adamın ağabeyi Hüseyin B.'yi bıçakladı. Hastaneye giden ve tedavisinin ardından taburcu olan Hüseyin B., Azime D.'yi evinin önünde av tüfeğiyle yaraladı. Polis, olay sonrası kaçan Hüseyin B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


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