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Malatya'da 7'nci kattan atlayan genç öldü

31.07.2019 02:16

Malatya'da, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ahmet Ünal (27), oturduğu evin 7'nci kattaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.


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