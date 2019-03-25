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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Son depremler

25.03.2019 16:06

AFAD'tan yapılan son dakika açıklamada Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği öğrenildi.


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