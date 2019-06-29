Makas faciasında öldü diye gömülen küçük kız hastanede, sağ sanılan kuzeni ise mezarda çıktı (Video)

Makas faciasında öldüğü sanılan Hiranur’un yaşadığı, hayatta olduğu sanılan kuzeni Gülnur’un ise can verdiği ortaya çıktı. 20 gün sonra bu kez diğer aile yıkıldı.
İstanbul Beşiktaş'ta 20 gün önce trafikte makas atma nedeniyle meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi ise yaralandı. Olayda anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Mustap'ın (8) can verdiği açıklandı. Diğer ölen çocuk ise sürücü Nurullah Eray'ın oğlu Yusuf Eray'dı. Özçelik ve Eray aileleri, cenazelerini Muş ve Bitlis'te toprağa verdi. Kazada kurtulan Nurullah Eray, yoğun bakıma kaldırılan ve yüzü sargı bezleriyle sarılı olan kızı Gülnur'un (9) ölmemesi için günlerce dua etti. Kazadan 20 gün sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Eray ailesine telefon geldi. "Kızınız uyandı. Artık onu görebilirsiniz" denildi. Müjdeli haberi alan baba, hemen hastaneye gitti. Yoğun bakım odasına giren baba, "Gülnur ben geldim yavrum" dedi.
Ancak kızdan gelen "Dayı ben Hiranur'um" cevabı, şok etkisi yarattı. Yaşadığını sandığı kızının öldüğünü anlayan Nurullah Eray yıkılırken, kazada eşini ve oğlunu kaybeden Hiranur'un babası İlhan Özçelik ise buruk bir sevinç yaşadı.
SENİ GÖMDÜK NASIL DERİM
TOPRAĞA verdiği sandığı kızının aslında yaşadığını öğrenen Hiranur'un babası İlhan Özçelik, "Kızımı ben teşhis ettim. Kefenliydi. Sadece burnunu ve saçını gördüm. Meğer Gülnur'u kaybetmişiz. Şimdi ben kızıma seni gömdük nasıl diyeceğim" diye konuştu.
'DAYI BEN GÜLNUR DEĞIL HİRANUR'UM' DEDİ
Kızının öldüğünü öğrenen Nurullah Eray, "Yoğun bakıma kızımı görmeye girdim. Yavrum ben geldim dedim. 'Dayı ben Hiranur'um deyince hem sevindim hem de dizlerimin bağı çözüldü. Sevinci ve acıyı bir arada yaşadım" dedi.
MAKASÇI KAYIP
Yolda makas atarak 4 kişinin ölümüne neden olan sürücü Yusuf Arıkboğan ve yanındaki arkadaşı Abdulsamet Topçi, arkadan gelen araçtaki baba Mehmet Topçi tarafından kaçırılmıştı. Baba ile oğlu yakalanırken, Arıkboğan ise halen firarda.
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