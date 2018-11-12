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Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

12 Kasım 2018, Pazartesi

Af yasası için MHP'ye oy verdiğini söyleyen mahkum yakınına kızan Bahçeli, "İstersen oy verme, biz oy için yapmıyoruz" dedi.


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