Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı

Af yasası için MHP'ye oy verdiğini söyleyen mahkum yakınına kızan Bahçeli, "İstersen oy verme, biz oy için yapmıyoruz" dedi.
Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı12 Kasım 2018, Pazartesi
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