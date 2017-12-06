Mahir Ünal: "Kılıçdaroğlu ruh sağlığı bozulmuş bir akıl"
05 Aralık 2017, Salı
Asılsız iddialar ve sahte belgelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de yerli ve milli medyaya tehdit ve hakaretler savurdu. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: "Kılıçdaroğlu ruh sağlığı bozulmuş bir akıl" ifadelerini kullandı.
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