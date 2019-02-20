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'Mahalle'fet! Gürsel Tekin'den adaylara eleştiri

20.02.2019 09:28

CHP'nin halini yine bir CHP'li özetledi. Gürsel Tekin adayları eleştirdi: İstanbul'da 10 tane mahalle söylesem 10'unun da yerini bulamazlar!


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