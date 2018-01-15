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Magandalar engelli genci dakikalarca darp etti

15 Ocak 2018, Pazartesi
Adana'da toplu taşıma aracında 3 maganda bir engelli genci dakikalarca darp etti. Konuşamadığı için derdini anlatamayan ve yardım isteyemeyen engelli genç magandaların saldırısı sonrası kan revan içerisinde kaldı. İşte o anlar...
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