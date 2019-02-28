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Maganda sürücünün yol vermediği ambulanstakiler o anları anlattı

28.02.2019 22:06

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde lüks araç sürücüsünün geçişine engel olduğu ambulansın içindekiler o anları DHA'ya anlattı. Ambulansın sürücüsü olay anında araçta hasta olduğunu bildirdi.


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