Maganda sürücünün yol vermediği ambulanstakiler o anları anlattı 28.02.2019 22:06

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde lüks araç sürücüsünün geçişine engel olduğu ambulansın içindekiler o anları DHA'ya anlattı. Ambulansın sürücüsü olay anında araçta hasta olduğunu bildirdi.