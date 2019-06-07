Maganda dehşet saçtı! Arkadaşlarıyla oturduğu sırada... 07.06.2019 18:00

Bursa'da arkadaşlarıyla oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden 72 yaşındaki vatandaş ağır yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yaralanan vatandaşın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kıraathanede arkadaşlarıyla oturduğu sırada sırtına mermi isabet eden 72 yaşındaki kişi, ağır yaralandı.

Tahtakale Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kıraathanede oturan Mülayim Hastürk'ün sırtına nereden geldiği henüz belirlenemeyen mermi isabet etti.

Hastürk'ün yaralandığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hastürk, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

Arkadaşı Sabit Balkan, Mülayim Hastürk ile beraber oturup sohbet ettikleri sırada arkadaşının nereden geldiği belli olmayan bir silah sesinin ardından yere yığıldığını ifade etti. Balkan, "Sırtında saçma gibi bir şey vardı, sırtı açılmıştı." diye konuştu.