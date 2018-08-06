Maduro'ya saldırıda kullanılan drone böyle vuruldu 06 Ağustos 2018, Pazartesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişiminde kullanılan bombalı drone'un keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildiği anlar kameralara böyle yansıdı. Olayla ilgili 6 kişi gözüaltına alınırken, ek olarak ileri ki saatlerde daha fazla gözaltı olabileceği devlet televizyonu tarafından belirtildi.