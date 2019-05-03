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Maduro'nun keyfi yerinde! İşte zafer dansı

03.05.2019 18:04

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Büyük Gençlik Misyonu etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Etkinliğe ait bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Maduro'nun sahnede şarkı söyleyen bir gence dans ederek eşlik ettiği görülüyor. Maduro bu videoyu "Ülkemizdeki gençlerle olağanüstü bir buluşma gerçekleştirdik. Onunların gücü ve sevinci, zorluklarla karşılaşan Venezüella'nın güçlü inşasıdır" notuyla paylaştı. Maduro'nun bu görüntüleri sosyal medyada zafer dansı olarak yorumlandı.


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