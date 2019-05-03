Maduro'dan gövde gösterisi yaptı! Yüzlerce asker böyle karşıladı 03.05.2019 10:59

Aylardır büyük bir siyasi kriz yaşayan ve ABD destekli muhaliflerin başarısız askeri kalkışmasına sahne olan Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Anayasa ve kanunların komutasında birleşmiş bir Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler ihanet ve darbecilikle mücadele etmelidir" dedi.