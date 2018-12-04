Maduro'dan Başkan Erdoğan'a sıra dışı hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Görüşme sonrası Venezuela Devlet Başkanı Maduro tarafından, Başkan Erdoğan’a, "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası takdim edildi.
Maduro'dan Başkan Erdoğan'a sıra dışı hediye03 Aralık 2018, Pazartesi
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