Maduro'dan Başkan Erdoğan'a sıra dışı hediye 03 Aralık 2018, Pazartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. Görüşme sonrası Venezuela Devlet Başkanı Maduro tarafından, Başkan Erdoğan’a, "El Libertador" nişanı ve Simon Bolivar'ın kılıcının replikası takdim edildi.