Maduro'dan ABD'ye sert tepki: Tüm diplomatik ilişkiler kesildi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etmesinin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump, Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. Maduro'ya karşı halkın kışkırtılıp sokaklara dökülmesi ve ABD Başkanı'nın Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıması, "ABD Venezuela'da darbe peşinde" iddialarını güçlendirdi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD ile tüm diplomatik ilişkileri kestiklerini ve ABD'li diplomatların ülkeyi 72 saat içinde terk etmelerini istedi.
Maduro'dan ABD'ye sert tepki: Tüm diplomatik ilişkiler kesildi23 Ocak 2019, Çarşamba
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