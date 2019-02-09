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Maduro’dan ABD'ye sert tepki

09.02.2019 11:32

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido’ya destek verip ülkede darbe yapmak isteyen ABD yönetimine tepki gösterdi.


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