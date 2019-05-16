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Maduro ve askerlerinden ABD'ye karşı intikam yemini

16.05.2019 10:03

ABD destekli darbe ile devrilmek istenen Venezuela lideri Nicolas Maduro, Catia La Mar'da bulunan deniz üssünü ziyaret etti. Maduro askerler ile bir araya gelerek ordudan bağlılık sözü aldı.


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