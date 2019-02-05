Maduro: Vatan haini olmayacağım

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Rusya merkezli haber sitesi Russia Today'ın İspanyolca servisine açıklamalarda bulundu.
Maduro: Vatan haini olmayacağım05 Şubat 2019, Salı
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