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Macron’dan skandal karar: 24 Nisan'ı Ermeni Soykırımı anma günü ilan etti

06 Şubat 2019, Çarşamba

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarının yıldönümü olan 24 Nisan'ı “Ermeni soykırımını anma günü” ilan ettiğini açıkladı.


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