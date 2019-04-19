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Macron, terör örgütü YPG/PKK'dan bir heyetle görüştü

19.04.2019 17:02

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan bir heyet ile görüştü. Macron'un görüşmede, Fransa'nın Türkiye'nin güvenliğine bağlılığını da hatırlattığı bildirildi.


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