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Macar siyasetçiden muhteşem Türkiye klibi

21.02.2019 21:41

Jobbik Eski Genel Başkanı Gabor Vona: Ben Türkleri gerçekten çok seviyorum ve Macaristan ile Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Orban, Erdoğan'ın yanında 'iyi çocuk' rolü oynamasına rağmen izlediği iç siyaset dolayısıyla Macar toplumunda Türklere yönelik olumsuz hissiyat artmaya başladı.


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