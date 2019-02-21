Jobbik Eski Genel Başkanı Gabor Vona: Ben Türkleri gerçekten çok seviyorum ve Macaristan ile Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Orban, Erdoğan'ın yanında 'iyi çocuk' rolü oynamasına rağmen izlediği iç siyaset dolayısıyla Macar toplumunda Türklere yönelik olumsuz hissiyat artmaya başladı.
Macar siyasetçiden muhteşem Türkiye klibi21.02.2019 21:41
- Macar siyasetçiden muhteşem Türkiye klibi
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