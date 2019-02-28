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Maç saatini karıştıran savcı, halı sahadan çıkmayan 14 öğretmeni zorla gözaltına aldırdı

28.02.2019 11:46

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha maçına erken gelen Savcı, sahada top oynayan 14 öğretmeni sahadan çıkarmak istedi. Öğretmenlerden olumsuz yanıt alan Savcı, polis çağırtarak öğretmenleri gözaltına aldırdı.


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