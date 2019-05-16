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M. Tevfik Göksu iftiralara cevap verdi: Operasyon heveslileri başka kapıya!

16.05.2019 12:16

Esenler Belediye Başkanı ve İBB meclis üyesi M. Tevfik Göksu kendisine atılan "Trabzonlulara hakaret etti" iftirasına ikinci kez ve Trabzonluların içinden cevap verdi. Göksu Esenler Trabzonlular derneğinde vatandaşlarla buluştu ve buradaki konuşmasını kişisel hesabından paylaştı.


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