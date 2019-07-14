Hindistan’ın Ahmedabad kentindeki bir lunaparkta Discovery isimli eğlence aletinin direği kırılınca insanlar 20 metre yükseklikten düştü, 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.
Lunaparkta kaza: 3 ölü, 28 yaralı14.07.2019 21:46
- Lunaparkta kaza: 3 ölü, 28 yaralı
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