Lüks yatta neyin kararı alındı? | CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun soru işaretleriyle dolu sır görüşmesi 10.05.2019 23:58

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul’da bir yatta gerçekleştirdiği gizli görüşmenin yankıları hala devam ederken o görüşmenin kanıtı olan kareler ortaya çıktı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu kimseye haber vermeden korumalarını dışarıda bırakarak kiminle görüştü? O görüşmede ne konuşuldu? Bu soruların yanıtı henüz yok! Ama iddialar var. O iddialardan biri; Kılıçdaroğlu'nun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü yönünde... Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, sır görüşmeyi A Haber canlı yayında yorumladı.