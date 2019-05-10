Haberler Web TV Lüks yatta neyin kararı alındı? | CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun soru işaretleriyle dolu sır görüşmesi

Lüks yatta neyin kararı alındı? | CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun soru işaretleriyle dolu sır görüşmesi

10.05.2019 23:58

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul’da bir yatta gerçekleştirdiği gizli görüşmenin yankıları hala devam ederken o görüşmenin kanıtı olan kareler ortaya çıktı. Peki, Kemal Kılıçdaroğlu kimseye haber vermeden korumalarını dışarıda bırakarak kiminle görüştü? O görüşmede ne konuşuldu? Bu soruların yanıtı henüz yok! Ama iddialar var. O iddialardan biri; Kılıçdaroğlu'nun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştüğü yönünde... Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, sır görüşmeyi A Haber canlı yayında yorumladı.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları