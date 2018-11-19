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Lüks sitede haşema skandalı

19 Kasım 2018, Pazartesi

Acıbadem’deki sitede, işadamı Fevzi İnci’nin kızının havuza haşema ile girmesi engellendi. İnci, komşusuyla yaşadığı tartışma sonrası beyin kanaması geçirip felç kalırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.


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