Lüks otomobillerle yolu kapatıp böyle drift yaptılar 10.09.2019 11:13

Drift yaparak trafiği tehlikeyi düşüren magandalar bu sefer kendini Trabzon’da gösterdi. Bir düğün için Karadeniz Sahil Yolu’nda yer alan ceplerde toplanan şahıslar dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketini yaptı.