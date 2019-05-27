Pendik'te bir kavşakta lüks otomobiliyle yol kesip drift yaparken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan trafik magandası sürücü C.S. polis tarafından yakalandı.
Lüks aracıyla yol kesip drift yapan sürücü yakalandı27.05.2019 20:18
- Lüks aracıyla yol kesip drift yapan sürücü yakalandı
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