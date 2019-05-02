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Lübnanlılar'dan mehter marşlı "Türk bayrağı" tepkisi

02.05.2019 10:01

Lübnan'da Ermeniler tarafından yakılan Türk bayrağına tepkiler çığ gibi büyüyor. Lübnanlılar, yakılan Türk bayrağının adından sokaklara inerek ellerinde Türk bayraklarıyla konvoylar oluşturdu, mehter marşıyla sokakları inletti.


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