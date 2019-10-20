Lübnan'dan Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisi! Sokağa dökülen halk böyle slogan attı 20.10.2019 20:59

Lübnan'da hükümetin iletişime getirdiği yeni vergiler kapsamında sosyal medya uygulaması WhatsApp kullanıcılarından aylık 6 dolar gibi bir ücret alınacağına dair basında çıkan haberler üzerine "Hesap sorma zamanı geldi" ve "Lübnan direniyor" sloganlarıyla hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Lübnan'da yeni vergilere karşı sokağa dökülen halk, hükümetin istifasını talep ediyor. Öte yandan bu akşam kayda geçen görüntüler ise dikkat çekti. Sokağa dökülen halk Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunarak, "Canımız kanımız sana feda olsun Erdoğan" diye slogan attı.