ABD’nin, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı “Yüzyılın Anlaşması” planının ekonomi paketine tepkiler artarak devam ediyor. Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Filistin’i satanlardan olmayacaklarını söyledi.
Lübnan'dan açıklama: Filistin'i satanlardan olmayacağız24.06.2019 22:50
- Lübnan'dan açıklama: Filistin'i satanlardan olmayacağız
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