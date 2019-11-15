Lübnan vatandaşından tokat gibi Osmanlı cevabı 15.11.2019 13:11

Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı Devleti hakkındaki skandal açıklamalarına halkından tokat gibi cevap geldi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde bir Lübnan vatandaşının, "Osmanlı işgal devleti olsaydı şuan Fransızca yerine Türkçe konuşurdun" ifadelerini kullandığı görülüyor. Videoyu gören sosyal medya kullanıcıları, muhalefetin her fırsatta eleştirdiği Osmanlı'yı Lübnan vatandaşının dahi savunduğunu belirterek "Bu sözleri iyi dinleyin" paylaşımlarında bulundular.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un Osmanlı Devleti hakkında 'terör devleti' suçlamasının ardından, Lübnan halkı gereken cevabı en güzel şekilde verdi.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde bir Lübnan vatandaşı, "Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; Osmanlı işgal devleti olsaydı şuan Fransızca yerine Türkçe konuşurdun." sözleri büyük beğeni aldı.

MUHALEFET BU SÖZLERİ İYİ DİNLESİN

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüleri gören kullanıcılar, her fırsatta Osmanlı'yı eleştiren muhalefete atıfta bulunarak, "Bu sözleri iyi dinleyin" paylaşımında bulundular.