İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yandaşları polis koruması altında eylem yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için İngiltere'ye giden ve gösteri yapıldığı sırada oradan geçen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’ye terör örgütü yandaşları bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı.
Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye çirkin saldırı! Başkan Erdoğan'a hakaret edip...28.10.2019 00:17
- CHP’li RTÜK üyesinin makam aracı skandalı!
- Londra'da Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'ye çirkin saldırı! Başkan Erdoğan'a hakaret edip...
- PKK/YPG'li teröristlerin asansörlü tünellerini görüntülendi
- Başkan Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen toplantıya telefonla katıldı
- Haliç'te hareketli dakikalar! Deniz polisi son anda yetişti
- Galatasaray'dan flaş Radamel Falcao açıklaması!
- Bağdadi operasyonunun şifleri neler? Trump: DEAŞ'ın başına geçecek olan 2.ismin kim olduğunu biliyoruz
- ABD Başkanı Trump açıkladı: DEAŞ elebaşı Bağdadi öldürüldü
- İşte Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun perde arkası
- İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü yer görüntülendi
- DEAŞ lideri Bağdadi öldürüldü mü? İşte operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler | Video
- Kaza sonrası yaralı yerine aracıyla ilgilendi! Tepki çeken anlar... | VİDEO
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.