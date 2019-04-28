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Londra'da patlama sonrası ilk görüntüler

28.04.2019 18:52

Londra’nın Heathrow Havalimanı’nın yakınında bulunan bir depoda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların depoda bulunan bir konteynerin alev almasıyla gerçekleştiği belirtildi.


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