Londra’nın Heathrow Havalimanı’nın yakınında bulunan bir depoda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların depoda bulunan bir konteynerin alev almasıyla gerçekleştiği belirtildi.
Londra'da patlama sonrası ilk görüntüler28.04.2019 18:52
- Londra'da patlama sonrası ilk görüntüler
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