Londra'da dehşete düşüren anlar... Bir kadın, iki aracın arasına sıkıştı (Video)

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’nın yakınlarındaki kazada bir kadın iki otomobilin arasına sıkıştı. Yerel medya olay yerine gelen polisin, taksi şoförünü elektrik şokuyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldığını aktardı.
Arkadaki aracın şoförüyle tartışmak için aracından çıkan kadın, diğer aracın üzerine doğru sürmesiyle iki aracın arasına sıkıştı.
Kaza sırasında çekilen görüntülerde kadının sıkıştığı yerden çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı görülüyor.
Yerel medya olay yerine gelen polisin, taksi şoförünü elektrik şokuyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldığını aktardı.
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