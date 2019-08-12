Londra'da dehşete düşüren anlar... Bir kadın, iki aracın arasına sıkıştı (Video) 12.08.2019 15:18

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckingham Sarayı’nın yakınlarındaki kazada bir kadın iki otomobilin arasına sıkıştı. Yerel medya olay yerine gelen polisin, taksi şoförünü elektrik şokuyla etkisiz hale getirerek gözaltına aldığını aktardı.