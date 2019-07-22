Londra'da bir AVM'de yangın paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan bir AVM'de yangın çıktı. Yerel saatle 08.00'de çıkan yangına itfaiye ekiplerinin hızla müdahale ettiği belirtildi.
Londra'da AVM'de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken; yangının hızla yayıldığı belirtildi. Yangın, Londra'nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesindeki AVM'de, yerel saatle 8.00 sıralarında çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye sevk edilirken; alevlerin hızla yayıldığı duyuruldu.
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